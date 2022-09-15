Грозный, 15 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров с удовлетворением откликнулся на призыв президента Узбекистана Шавката Мерзиёева помочь в налаживании мирной жизни в Афганистане. Чеченский лидер поддержал эту позицию, отметив, что это очень важный вопрос для стран-членов ШОС.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«Заслуживает уважения и призыв Шавката Миромоновича (президента Узбекистана Мерзиёева — ред. ИА REGNUM ) протянуть руку помощи афганскому народу. Я поддерживаю эту позицию. Нужно способствовать этапу налаживания мирной жизни в Афганистане», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина в преддверии саммита ШОС в Самарканде отметила, что для государств-членов ШОС вопрос Афганистана является очень важным, поэтому он обязательно будет подниматься.