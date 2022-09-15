Самарканд, Узбекистан, , 17:47 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным «на полях» саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идёт о том, что Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу «одного Китая». Лидер КНР в очередной раз подчеркнул, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, а официальный Пекин решительно выступает против сепаратистских сил и внешнего вмешательства.

Владимир Путин заявил, что Россия осуждает провокацииСШАи их сателлитов в Тайваньском проливе.

«Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — сказал Путин.