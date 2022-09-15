Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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Речь идёт о том, что Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу «одного Китая». Лидер КНР в очередной раз подчеркнул, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, а официальный Пекин решительно выступает против сепаратистских сил и внешнего вмешательства.

Владимир Путин заявил, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.

«Со своей стороны, твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — сказал Путин.