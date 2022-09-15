Медынь, Калужская область, , 17:46 — REGNUM Медынскому лесничеству, расположенному на территории Калужской области, 15 сентября исполнилось 60 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Коллектив Медынского лесничества отметил 60 — летие организации ГКУ КО «Медынское лесничество»

В 1962 году на основании приказа Главного управления лесного хозяйства и охраны леса при Совете Министров РСФСР. был организован Медынский лесхоз. В его состав вошли Медынское, Кременское и Передельское лесничества. В дальнейшем организация неоднократно меняла правовой статус. Неизменным было то, что в ней всегда трудились люди, которые любят, сохраняют и защищают лесные ресурсы. В истории Медынского лесхоза много трудовых династий: Демчук, Колесниковы, Скрыпниковы, Тумановы-Савельевы, Чухустовы, Садовские.

«Поздравляю трудовой коллектив и ветеранов с юбилеем организации. В лесной отрасли случайных людей не бывает. Только того, кто искренне любит и понимает лес, не пугают ответственность за его сбережение, ненормированный рабочий день и довольно скромная зарплата», — отметил Владимир Жипа.

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