Волгоград, 15 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Рассмотреть поступившее предложение о привлечении долгосрочных инвестиций в развитие городского электротранспорта рекомендовали администрации города депутаты Волгоградской гордумы. Соответствующее решение принято 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Инвестиционное предложение в администрацию Волгограда внесло АО «Волгоградоблэлектро». В рамках муниципально-частного партнёрства структура готова заключить соглашение на общую сумму 12 млрд рублей. Предполагается, что в эту сумму войдёт 3,6 млрд рублей безвозмездной субсидии из федерального бюджета на сумму, 3,16 млрд рублей из регионального бюджета, а 5,24 млрд рублей вложит инвестор.

По словам замруководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергея Комлева, реализация проекта предполагает продление линии скоростного трамвая в северную часть города, реконструкцию путей, депо, тяговых подстанций и питающих линий, приобретение новых трёхсекционных трамваев и модернизацию действующего подвижного состава.