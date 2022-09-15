Москва, , 17:42 — REGNUM В четверг, 15 сентября, Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе инструментов общения — чаты и видеоконференции, сообщается на сайте Министерства просвещения России.

ВКонтакте Иван Шилов, ИА REGNUM

Сотрудничество сторон позволит школам просто и удобно перейти на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС «Моя школа», а у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам.

Соглашение подписали Министр просвещения Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru будут использоваться в школах и колледжах. Компания VK обеспечивает развитие и функционирование сервисов. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем. Минцифры несет ответственность за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС «Моя школа».

«Сегодня технологические изменения в сфере образования ориентированы в первую очередь на граждан, призваны помочь учителям в работе, школьникам — в подготовке к урокам, а родителям — увидеть наглядную картину достижений ребенка. ФГИС «Моя школа» — удобный инструмент, чтобы повысить результаты обучения ребят, эффективность организации учебного процесса. В ней размещен качественный, проверенный контент, всегда под рукой расписание и домашние задания, есть возможность пройти диагностику и определить свой уровень знаний. Естественно, новые технологии будут использоваться только как дополнение к традиционным формам обучения. Живой диалог учителя с учеником – неизменная основа отечественного обучения и воспитания. Одно из важных направлений – организация общения школьников с друзьями, одноклассниками и преподавателями в безопасной среде. И в этом смысле цифровые решения VK давно зарекомендовали себя как проверенные и эффективные инструменты. Подписанное соглашение, несомненно, усилит развитие этих направлений», — подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Приложения компании VK позволят учителям, родителям и самим школьникам общаться при помощи простых, понятных и безопасных российских онлайн-сервисов. Бесшовная интеграция этих решений во ФГИС «Моя школа» расширит возможности платформы и повысит удобство пользователей», — отметил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.