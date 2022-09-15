Саратов, 15 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Экстренный вылет с аэродрома «Аэроклуб имени Ю. А. Гагарина ДОСААФ» совершил 15 сентября борт санавиации Саратовской области для эвакуации новорожденного ребенка в Пензу. Об этом сообщает минздрав Саратовской области.

Minzdrav.saratov.gov.ru Служба саратовской санавиации эвакуирует пациента

Маленького пациента доставили со сложным врожденным пороком сердца на территорию базы санавиации в Пензенской области, откуда каретой скорой помощи младенца перевезли в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Мальчик родился 12 сентября 2022 года. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое, обусловленное врожденным пороком сердца. Ему проводили искусственную вентиляцию легких. Младенца готовят к экстренной операции.

Напомним, в мае 2021 года новый легкомоторный турбореактивный самолет ТВС-2МС прибыл на вооружение службы воздушной санитарной авиации Саратовской области.

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