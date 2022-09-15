Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Подписание состоялось сегодня, 15 сентября, в Самарканде, куда российский лидер прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллионы граждан Узбекистана каждый год едут на заработки в Россию — это один из самых мощных потоков гастербайтеров в РФ.

При этом Узбекистан с осторожностью относится к интеграционным процессам на постсоветском пространстве, которые пытается инициировать Россия.