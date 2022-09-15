Нижневартовск, Югра, , 17:35 — REGNUM В Нижневартовске кондитер нарушил авторские права, используя в украшении торта героев мультсериала «Малышарики». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда.

Кадр из сериала «Малышарики. Рисуем со Звёздочкой» © Пресс-служба ГК Рики

Истцы ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» являются обладателями исключительных прав на произведения изобразительного искусства — рисунки «Барашик», «Ёжик», «Крошик», «Пандочка», «Нюшенька» из анимационного сериала «Малышарики». Истцы просили взыскать с местного кондитера компенсацию за незаконное использование изображений персонажей мультфильма, так как разрешение на использование товарных знаков и произведений изобразительного искусства от правообладателей ответчик не получал.

По решению суда с кондитера взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки и компенсация за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства в сумме 50 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киностудия «Союзмультфильм» подала в российские суды более пяти тысяч исков о защите прав на популярных анимационных персонажей.

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