Брюссель, 15 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. «На небольшую жертву» следует пойти жителям Испании, отказавшись от иллюминации на Рождество ради экономии, заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Onda Cero.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рождество

Он призвал страну таким образом «продемонстрировать солидарность» с другими европейцами, также находящимися в ситуации энергетического кризиса. И вообще в странах ЕС, наверное, уже пора «больше выключать уличные фонари», сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии напомнил, что целью ЕС является снижением «зависимости от российского газа».

Добавим, что в Испании рождественская иллюминация по традиции начинает функционировать с октября.

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