* запрещённая в России организация

Угледар, Украина, 15 сентября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В городе Угледаре произошло боестолкновение боевиков ВСУ и членов нацбатальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 15 сентября военкор Руденко в своем Телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По словам местных жителей, боевики из ВСУ попытались уйти из города, бросив свои позиции. Подразделения «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали стрелять по уходящим «коллегам», те открыли ответный огонь.

По утверждению очевидцев, в результате перестрелки с обеих сторон были убитые и раненые.

«Обычные солдаты ВСУ хотели уйти со своих позиций и оставить город, но нацисты, увидев строящиеся колонны, открыли по ним огонь. Те начали стрелять в ответ», — написал Руденко.