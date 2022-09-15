15 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Арсен Шаяхметов, , 17:31 — REGNUM Несмотря на санкции и вызванные ими проблемы, в российской экономике есть отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост. Речь идёт о жилищном строительстве. По итогам прошлого года 92,6 млн квадратных метров жилья — самый высокий показатель за весь постсоветский период. В этом году правительство надеется на повторение или даже улучшение этих цифр. Итоги первого полугодия демонстрируют положительную динамику даже по сравнению с успешным прошлым годом. Однако эксперты отмечают, что наряду с позитивными моментами сфера жилищного строительства в российских регионах сталкивается и с определёнными проблемами.

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

Угроза не в санкциях, а в спекулятивных ценах

Росстат фиксирует, что в первом полугодии 2022 года количество новостроек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 44% и составило 52,6 млн квадратных метров жилья, а по итогам восьми месяцев эта цифра составила уже 66,1 млн квадратных метров. Особенно выросло индивидуальное жилищное строительство, по сравнению с 2021 годом — на 56%.

Любопытно, что наибольший строительный бум наблюдается в южных регионах России. Самые высокие показатели — в Южном федеральном округе, где объёмы новостроек выросли более чем на 67%. В Северо-Кавказском федеральном округе рост составил 53,5%, но абсолютные цифры строительства в этой части страны традиционно небольшие.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эксперты связывают рост показателей с принятыми правительством весной мерами поддержки строительной отрасли, а также снижением ключевой ставки, за которой последовало и снижение ипотечных ставок, что позволило поддерживать спрос на жильё на высоком уровне.

При этом, по мнению руководителя аналитического центра «Акценты» Антона Чаблина, рынок недвижимости «перегрет», а наиболее сильно пострадают от этого Москва, Подмосковье и Черноморское побережье.

Антон Чаблин «Уже сейчас стоимость жилья в городах Краснодарского края побила все рекорды — рынок перегрет, ожидания завышены. Однако ценовой перегрев уже привел к падению продаж. Думаю, в ближайшие пару лет девелопмент в тех же Сочи, Анапе, Краснодаре будет стагнировать — нужно распродавать то, что было построено на фоне «курортного» ажиотажа за последние годы. Кроме того, вступили в действие жёсткие ограничения на строительство на побережье — высотные и по дальности размещения новых объектов от берега».

Политолог Алина Жестовская в свою очередь полагает, что никакого снижения цен на недвижимость не предвидится.

Цены на жилье Дарья Антонова © ИА REGNUM

«если человек экономит на процентах, почему бы ему не перераспределить нагрузку в нашу пользу? » Компенсация льготных ставок по кредитам, формально «субсидируемым» деволоперами, естественно, тоже заложена в стоимость квартир. Таким образом, влияние на рынок оказывают не санкции, а спекуляции вокруг мнимой угрозы». Алина Жестовская «Как показывает практика, если ждать, что в России что-то подешевеет, оно обязательно подорожает. Если продавцы чувствуют, что спрос на товар может снизиться или возрасти расходы, даже косвенные, то непременно попытаются «компенсировать» разницу за счет конечного потребителя. Так, например, уже поступил ряд застройщиков после сообщений о запуске программ господдержки ипотечного кредитования, исходя из логики» Компенсация льготных ставок по кредитам, формально «субсидируемым» деволоперами, естественно, тоже заложена в стоимость квартир. Таким образом, влияние на рынок оказывают не санкции, а спекуляции вокруг мнимой угрозы».

Застройщики переходят на отечественные материалы

Абсолютным общероссийским лидером по вводу жилья в строй стали строители Московской области. Регион переживает настоящий строительный бум. По итогам первого полугодия в Подмосковье введено в строй 8,2 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем, например, в Москве и Краснодарском крае вместе взятых (хотя эти регионы тоже среди лидеров). Всего в 2022 году планировалось ввести в области 9 млн квадратных метров нового жилья, но уже сейчас очевидно, что план будет перевыполнен.

В Башкирии основное внимание уделяется проблеме расселения аварийного жилья и решению проблемы обманутых дольщиков. В этом году в республике уже сданы объекты в селе Аскино, в которых получат квартиры новые жильцы. Это жители пяти многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Всего же в рамках действующих программ в Башкирии в этом году планируется расселить 2797 человек из аварийного жилищного фонда площадью более 40 тыс. кв. метров. В целом в первом полугодии 2022 года в республике введено 1,49 млн кв. м жилья, или около 19 тыс. квартир, что более чем на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Стройка Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Также среди лидеров по вводу жилья Ленинградская область, Краснодарский край, Татария, Москва и Санкт-Петербург. Любопытно, но темпы строительства зданий в областях, прилегающих к столичным городам (то есть в Московской и Ленинградской), превышают показатели самих столиц, что говорит о большой доступности жилья именно в пригородах. Можно отметить и высокую позицию Чечни, где при относительно небольшой численности населения было введено в строй более 1200 новых жилых домов.

Среди регионов, где темпы строительства жилья наиболее низкие, те субъекты, которые не отличаются социально-экономической устойчивостью, а численность их населения невелика — Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Более того, значительная часть населения стремится покинуть эти регионы в силу климатических, экономических, инфраструктурных и других причин.

Антон Чаблин также отмечает, что «фокус внимания девелоперов теперь может сместиться на Калининградскую область».

Антон Чаблин «Здесь уже начался рост цен, заявлены новые элитные проекты. Даже на фоне санкционных ограничений люди хотят квартиру у моря. А поскольку купить ее в Черногории или Юрмале уже нереально, а в Сочи или Анапе скоро будет нереально, остаётся Светлогорск и Янтарная коса».

Новая квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Алина Жестовская в качестве позитивного отмечает более быстрый, чем в других отраслях экономики, переход на отечественные материалы и оборудование.

Алина Жестовская «Многие застройщики задолго до начала СВО отмечали, что возводят дома с использованием отечественных материалов, белорусских и китайских расходников, тем самым сокращая издержки. Другой вопрос — огромный процент импортного оборудования на российских производствах, но это уже задача, которую должны решить производители, а не строители».

Жилищное строительство наглядно демонстрирует реальный уровень привлекательности тех или иных регионов для людей. Покупая жильё, люди дают понять, что готовы связать свою жизнь с этим местом. Потому и нет ничего удивительного в лидерстве Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, тёплого Краснодарского края и активно вкладывающих средства в развитие инфраструктуры Татарии и Башкирии.