Грозный, 15 сентября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества будет способствовать её укреплению и благоприятно отразится на взаимодействии в сфере культуры и экономики, а также послужит национальным интересам каждой из стран ШОС. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя намерения Ирана и встречу президента РФ Владимира Путина с его лидером Ибрахимом Раиси.

Минобороны РФ ШОС

«Мы благодарны Владимиру Путину за всестороннее содействие процессу вступления Ирана в ШОС. Расширение организации отразится на росте экономического взаимодействия, культурного сотрудничества, национальных интересов каждой страны, на вопросах безопасности», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, в рамках проведения саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан) прошла встреча президента России Владимира Путина с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Также состоялось подписание меморандума о намерениях Ирана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Подписи под документом поставили министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генсек организации Чжан Мин.