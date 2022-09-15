Салехард, 15 сентября 2022, 17:55 — REGNUM «Мессояханефтегаз» в партнерстве с компанией «РАСТАМ-Экология» провели диагностику экологического состояния Восточной и Западной Мессояхи (Ямал), где ведётся разработка и разведка трудноизвлекаемых запасов нефти. «Зеленую перепись» флоры и фауны территории проводилась в течении лета. Мониторинг состояния окружающей среды выявил большое разнообразие представителей животного мира, обитающих в непосредственной близости к объектам добычи и подготовки нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олень
Олень
LubosHouska

Согласно результатам исследований, за последние восемь лет общая численность млекопитающих на Мессояхской группе месторождений сохранилась на уровне 1,4 млн особей, где птиц более 230 тысяч. В реке Мессояха обитает порядка 14 видов рыб, среди которых лососевые и осетровые. Кроме того, на территории обитают виды, занесённые в Красные книги России и Ямала, в том числе малые лебеди, северные олени, росомахи и другие «краснокнижные» звери и птицы.

«Если рассматривать проведенные нами исследования как наблюдения за реакцией существующих экосистем на антропогенные воздействия, то можно сказать, что мы получили положительный ответ на вопрос о гармоничном и безопасном взаимодействии человека и природы на Мессояхе. Количественные и качественные показатели состояния флоры и фауны Гыданского полуострова — это довольно чувствительные экологические индикаторы, которые дают региональным властям и недропользователям возможность формировать эффективные природоохранные программы, основанные на научном подходе и оценке реального геоэкологического состояния территории», — сказала Мария Орлова, руководитель камеральных работ отдела производственно-экологического мониторинга компании «РАСТАМ-Экология».

"В партнерстве с властями Ямало-Ненецкого округа мы развиваем программы изучения и сохранения вечной мерзлоты, системно проводим мониторинги состояния биосферы Гыданского полуострова. И такой проактивный комплексный подход дает результат: мы сохраняем экологический баланс в регионе присутствия и вместе с тем обеспечиваем научное сообщество и региональные органы управления значимой информацией для принятия решений по вопросам, связанным с устойчивым развитием и сохранением экосистемы Крайнего Севера», — отметил Алексей Кан, генеральный директор «Мессояханефтегаза».

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Врангеля дан старт первому масштабному проекту «Беломедвежья перепись», целью которого является мониторинг, уточнение численности, обновление сведений о половозрастной структуре подвида, оценка состояния группировки и местообитания самого крупного наземного хищника. Первый этап экспедиции продлится около месяца.

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