Салехард, , 17:55 — REGNUM «Мессояханефтегаз» в партнерстве с компанией «РАСТАМ-Экология» провели диагностику экологического состояния Восточной и Западной Мессояхи (Ямал), где ведётся разработка и разведка трудноизвлекаемых запасов нефти. «Зеленую перепись» флоры и фауны территории проводилась в течении лета. Мониторинг состояния окружающей среды выявил большое разнообразие представителей животного мира, обитающих в непосредственной близости к объектам добычи и подготовки нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олень LubosHouska

Согласно результатам исследований, за последние восемь лет общая численность млекопитающих на Мессояхской группе месторождений сохранилась на уровне 1,4 млн особей, где птиц более 230 тысяч. В реке Мессояха обитает порядка 14 видов рыб, среди которых лососевые и осетровые. Кроме того, на территории обитают виды, занесённые в Красные книги России и Ямала, в том числе малые лебеди, северные олени, росомахи и другие «краснокнижные» звери и птицы.

«Если рассматривать проведенные нами исследования как наблюдения за реакцией существующих экосистем на антропогенные воздействия, то можно сказать, что мы получили положительный ответ на вопрос о гармоничном и безопасном взаимодействии человека и природы на Мессояхе. Количественные и качественные показатели состояния флоры и фауны Гыданского полуострова — это довольно чувствительные экологические индикаторы, которые дают региональным властям и недропользователям возможность формировать эффективные природоохранные программы, основанные на научном подходе и оценке реального геоэкологического состояния территории», — сказала Мария Орлова, руководитель камеральных работ отдела производственно-экологического мониторинга компании «РАСТАМ-Экология».

"В партнерстве с властями Ямало-Ненецкого округа мы развиваем программы изучения и сохранения вечной мерзлоты, системно проводим мониторинги состояния биосферы Гыданского полуострова. И такой проактивный комплексный подход дает результат: мы сохраняем экологический баланс в регионе присутствия и вместе с тем обеспечиваем научное сообщество и региональные органы управления значимой информацией для принятия решений по вопросам, связанным с устойчивым развитием и сохранением экосистемы Крайнего Севера», — отметил Алексей Кан, генеральный директор «Мессояханефтегаза».

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Врангеля дан старт первому масштабному проекту «Беломедвежья перепись», целью которого является мониторинг, уточнение численности, обновление сведений о половозрастной структуре подвида, оценка состояния группировки и местообитания самого крупного наземного хищника. Первый этап экспедиции продлится около месяца.

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