Владимир, 15 сентября 2022, 17:32 — REGNUM Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён советник губернатора Владимирской области Роман Мирошниченко, сообщает 15 сентября пресс-служба администрации региона.
Награда присуждена ему за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Роман Мирошниченко — советник губернатора Владимирской области по вопросам культуры и искусства, руководитель международных проектов, некоммерческого партнёрства «Фестиваль Мир гитары» (Калужская область), один из самых титулованных фьюжн-гитаристов современности.