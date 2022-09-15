Владимир, 15 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён советник губернатора Владимирской области Роман Мирошниченко, сообщает 15 сентября пресс-служба администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Игра на гитаре

Награда присуждена ему за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

«Желаем неиссякаемой жизненной энергии, благополучия и новых профессиональных успехов на благо России!», — поздравили коллегу в администрации.

Роман Мирошниченко — советник губернатора Владимирской области по вопросам культуры и искусства, руководитель международных проектов, некоммерческого партнёрства «Фестиваль Мир гитары» (Калужская область), один из самых титулованных фьюжн-гитаристов современности.