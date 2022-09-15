Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В Ленинградской области в рамках уголовного дела о растрате и коммерческом подкупе в особо крупном размере со стороны должностных лиц Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства задержали заместителя начальника областного управления государственной экспертизы, сообщили 15 сентября в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

В Ленобласти задержали замначальника управления Госэкспертизы пресс-служба СУ СК по ЛО

Как стало известно ИА REGNUM, задержанному Евгению Бредихину вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

«Заместитель начальника управления государственной экспертизы Ленинградской области допрошен следователем по всем обстоятельствам уголовного дела. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе.

Помимо задержания, следствие провело обыски в офисах управления государственной экспертизы Ленинградской области, коммерческих организациях и по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению преступления в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области. Были изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках уголовного дела были задержаны и заключены под стражу руководитель упомянутого фонда Александр Горшенев, его заместитель Денис Чибисов и еще не менее пяти человек.

Согласно предварительным данным следствия, задержанные выполняли работы по существенно завышенной стоимости, поскольку часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016–2017 годы.

Преступления были совершены при выполнении мероприятий по завершению строительства проблемных объектов ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Щегловская усадьба», ЖК «Яркий», ЖК «Десяткино 2.0», ЖК «Город детства», ЖК «Шотландия», право застройщика которых передано региональному фонду. Дополнительно установлен факт хищения в сумме свыше 80 млн рублей, выделенных Фонду на достройку объектов ЖК «Янинский каскад», ЖК «Рябиновый сад».

Общая сумма незаконно израсходованных Фондом бюджетных средств составляет более 330 млн рублей.

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