Кривой Рог, Бывш. УССР, , 17:26 — REGNUM Высокоточные удары вновь были нанесены по гидротехническим объектам в Кривом Роге на территории бывшей УССР. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил мэр Кривого Рога.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по гидротехническим сооружениям на территории Кривого Рога 13 сентября были нанесены ракетные удары. Была повреждена дамба и шлюзы плотины на Карачуновском водохранилище, в результате чего затопленными оказались ряд улиц Кривого Рога, а уровень воды в реке Ингулец существенно вырос, что привело к смыванию понтонных переправ ВСУ ниже по течению реки.

Однако власти Кривого Рога оперативно приступили к починке гидротехнических сооружений. Но теперь по ним снова были нанесены ракетные удары.