Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Министерство обороны США заключило контракт с компаниями Raytheon и Lockheed Martin на закупку более 1,8 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin для последующей поставки их Киеву. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба Пентагона.

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армия заключила производственный контракт на общую сумму $311 миллионов на поставку более 1800 комплексов Javelin», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная закупка «является частью дополнительных ассигнований для Киева», контракт предусматривает пополнение запасов ВСУ.