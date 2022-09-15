Челябинск, 15 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Челябинске главный бухгалтер одного из предприятий попалась на присвоении денег, положенных сотрудникам. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено. что в течение двух лет 63-летняя женщина присваивала положенную работникам компенсацию при увольнении. Это она делала путём внесения в электронный реестр о зачислении зарплаты свои банковские реквизиты. Затем данные передавались в банк.

Всего таким образом гражданка похитила более 700 тыс. рублей. К настоящему времени она возместила причинённый ущерб. Тем не менее следственная часть Главного следственного управления областного главка МВД возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Проводится расследование.