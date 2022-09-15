В Ярославской области депутатам не дают посадить деревья?
Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском депутаты фракции «Справедливая Россия» рассказали, что не могут получить разрешение на высадку деревьев и кустарников на пустыре в парке Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на открытое обращение депутатов к и. о. главы городского округа Александру Тарасенкову.
Высадкой депутаты хотели заняться в ближайшие выходные — 17 и 18 сентября. Однако, как считают народные избранники, без разрешения главы городского округа Переславль-Залесский это делать нельзя.
Депутаты планируют закупить в Дендрологическом саду 36 растений: берёзу повислую, конский каштан, клён остролистный, рябину обыкновенную, спирею белоцветковую, сирень обыкновенную и форзицию «Джеральда». Письмо подписали депутаты Переславской городской думы Светлана Таранова, Евгений Работников, Сергей Шеманаев, Дмитрий Горин, Вячеслав Мягченков и депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.