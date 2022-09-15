Никополь, Украина, 15 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. По боевикам ВСУ на правом берегу Каховского водохранилища в районе города Никополь нанесён массированный удар барражирующими боеприпасами, сообщает 15 сентября телеграм-канал «Рыбарь».

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По утверждению канала, ссылающегося на жалобы боевиков ВСУ в соцсетях, российские военные массово применили боеприпасы, известные как «беспилотники-камикадзе».

Уточняется, что удар был нанесён по позициям ВСУ, с которых они регулярно обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.

По мнению боевиков, российские военные использовали дроны иранского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные в ходе спецоперации применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» отечественного производства.

При этом в западных СМИ активно обсуждается тема закупки Россией различных БПЛА иранского производства.