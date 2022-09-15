Кривой Рог, Бывш. УССР, , 17:18 — REGNUM Избежать повышения уровня воды в реке Ингулец позволил подрыв дамбы в Кривом Роге (Днепропетровская область), заявил 15 сентября в своём видеообращении глава города Александр Вилкул.

Прорыв дамбы RicHard-59

Он пояснил, что в ночь на 15 сентября были проведены мероприятия, в том числе «два подрывы дамбы в районе Черногорки для того, чтобы увеличить пропускную способность, заканчивая инженерными работами».

По его словам, поток воды уже меньше, чем был, также спадает уровень подъёма воды в районах подтопления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кривой Рог хлынула вода после ракетных ударов ВКС РФ по Карачуновской дамбе накануне, 14 сентября, поскольку Ингулец вышел из берегов.

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