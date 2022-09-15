Кривой Рог, Украина, 15 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Избежать повышения уровня воды в реке Ингулец позволил подрыв дамбы в Кривом Роге (Днепропетровская область), заявил 15 сентября в своём видеообращении глава города Александр Вилкул.

RicHard-59 Прорыв дамбы

Он пояснил, что в ночь на 15 сентября были проведены мероприятия, в том числе «два подрывы дамбы в районе Черногорки для того, чтобы увеличить пропускную способность, заканчивая инженерными работами».

По его словам, поток воды уже меньше, чем был, также спадает уровень подъёма воды в районах подтопления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кривой Рог хлынула вода после ракетных ударов ВКС РФ по Карачуновской дамбе накануне, 14 сентября, поскольку Ингулец вышел из берегов.