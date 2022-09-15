Симферополь, 15 сентября 2022, 17:15 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался в поддержку инициативы Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев в регионах. Об этом он 15 сентября написал в соцсетях.
Он уточнил, что работа уже ведётся во всех регионах, например, Крым направил более 1,2 тыс. добровольцев. В настоящее время ведётся формирование ещё двух батальонов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни выступил с инициативой организации на уровне регионов России «самомобилизации». Отметим, что ряд российских регионов создают именные батальоны.