Симферополь, 15 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался в поддержку инициативы Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев в регионах. Об этом он 15 сентября написал в соцсетях.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что работа уже ведётся во всех регионах, например, Крым направил более 1,2 тыс. добровольцев. В настоящее время ведётся формирование ещё двух батальонов.

«Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни выступил с инициативой организации на уровне регионов России «самомобилизации». Отметим, что ряд российских регионов создают именные батальоны.