Москва, 15 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. 15 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 встретится с воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Павел Маслов, Миха Мевля, Георгий Джикия, Николая Рассказов, Леон Классен, Данила Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Павел Мелешин, Квинси Промес.

«Факел»: Алексей Городовой, Аслан Дашаев, Михаил Смирнов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Владислав Мастерной, Роман Акбашев, Алихан Шаваев, Даниил Черняков, Максим Максимов, Матвей Ивахнов.

Для 32-летнего новичка команды Михи Мевли этот матч станет первым в составе «красно-белых». Словенец выступает за «Спартак» с 8 сентября 2022 года после перехода из «Аланьяспора» на правах свободного агента.