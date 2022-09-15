Калининград, , 17:20 — REGNUM Лайнер «Принцесса Анастасия» уже не рассматривают для запуска паромного сообщения между Калининградом и Санкт-Петербургом. Об этом 15 сентября в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Паром Владислав Осипов © ИА REGNUM

Алиханов пояснил, что от использования лайнера пришлось отказаться сразу по нескольким причинам. Первая заключается в том, что владельцы «Принцессы Анастасии» собираются продать лайнер.

«Нам они предлагали его за много миллиардов рублей. Однако мы не видим в этом целесообразности. Это судно 1986 года, и в условиях санкционного давления непонятно, как его обслуживать в том случае, если что-то сломается», — заявил Алиханов.

Он добавил, что, стоимость такого рейса составила бы более 15 тыс. рублей с человека. При такой цене заполнить 2,5 тыс. кают будет сложно. В таком случае приобретение лайнера не целесообразно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что паром между двумя субъектами СЗФО могут запустить в 2023 году. Билет в одну сторону обойдётся в районе 15 тыс. рублей. Однако рассматривают варианты снижения стоимости до восьми тысяч рублей.

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