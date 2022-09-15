Белгород, , 17:07 — REGNUM Войска киевского режима снова ведут обстрел населенного пункта Красный Хутор Белгородского района (Белгородская область). Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Село Красный Хутор подверглось массированному обстрелу со стороны бывшей УССР. Бандеровцы ведут беспорядочный огонь. Повреждения получили 14 домовладений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из приграничных посёлков Белгородской области идет пока добровольная эвакуация местных жителей. После того, как российские войска оставили территорию Харьковской области, войска киевского режима подошли вплотную к российской границе и начали обстрелы приграничных населенных пунктов, в том числе из тяжелого вооружения.