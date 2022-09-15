Чебоксары, 15 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В России нет обязательной мобилизации в связи с проведением специальной военной операции, поэтому стать добровольцем или нет — это личное дело граждан. Вопросы добровольной мобилизации в регионах так или иначе отрабатываются, но если губернаторы захотят подготовить, обучить и укомплектовать более крупные добровольческие военные формирования, то должны просчитать свои финансовые возможности и учесть другие факторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ), представляющая в нижней палате парламента Чувашию, Марий Эл и Мордовию.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» на уровне регионов, парламентарий подчеркнула, что в нынешних условиях мобилизация — «это личное дело каждого» гражданина.

«Юридически обязывающих документов по этому поводу [мобилизации] у нас нет. Никто официально не объявлял мобилизацию, и в настоящее время это не планируется», — сказала Ирина Филатова.

Говоря о добровольной мобилизации, она напомнила, что регионы отличаются не только по численности населения, но и по ресурсам, в том числе финансовым. Поэтому губернаторы, которые захотят по «личной инициативе» подготовить, обучить и укомплектовать более крупные добровольческие отряды, должны учесть все последствия, в том числе финансовые.

«Данный процесс дорогостоящий, а финансовые возможности у всех разные», — отметила депутат, подчеркнув, что ценнее всего в этих условиях — это человеческое здоровье и жизнь.

«На мой взгляд, нет единого рецепта для всех регионов. Каждый субъект сам должен определяться со своей позицией. Но у нас во всех регионах вопрос так или иначе уже отрабатывается: везде создаются добровольческие отряды, в рамках которых и возможно увеличение численности желающих участвовать в спецоперации», — заключила Ирина Филатова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил организовать «самомобилизацию» на уровне российских регионов. Он уверен, что каждый субъект может подготовить, обучить и укомплектовать 1 тыс. добровольцев, считая, что это «минимум, который субъекты должны выполнить для начала». Кадыров подчеркнул, что это даст «внушительный военный контингент в 85 тыс. человек».