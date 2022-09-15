Бишкек, 15 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В 2022 году бюджет Киргизии выделил 47 млрд сомов (34,7 млрд рублей), а в следующем году финансирование будет увеличено до 64 млрд сомов (более 47,3 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на церемонии открытия школы в Бишкеке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

«Мы планируем направить 5 млрд сомов (около 3,7 млрд рублей) на развитие школ. Правительство работает над тем, чтобы обеспечить школьников лэптопами, новыми электронными учебниками, перенимая опыт передовых стран мира», — добавил он.

Говоря о реформах в сфере образования, высокопоставленный чиновник подчеркнул важность аттестации и ротации директоров школ, а также отметил, что теперь школам, детским садам и другим социально-культурным объектам будут присваиваться имена исторических личностей Киргизии.