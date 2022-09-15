Йошкар-Ола, 15 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. К заместителю Генпрокурора РФ Николаю Шишкину в ходе личного приема обратились жители Марий Эл из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они пожаловались на непредоставление жилья, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по Приволжскому федеральному округу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

По данному факту прокуратура республики провела проверку. По ее результатам главе городского округа Йошкар-Ола было внесено представление по факту нарушения прав четырех детей, которым не предоставили в установленный законодательством срок квартиры. Представление было рассмотрено и удовлетворено.

Каждому из обратившихся к заместителю Генпрокурора детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенные жилые помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 2017 по 2021 год в Марий Эл жильем обеспечили 839 детей-сирот. В начале текущего года планировалось, что до 2023 года в республике собственное жилье получат еще 330 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.