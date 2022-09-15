Казань, 15 сентября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Сразу три объекта газомоторной инфраструктуры запустили 15 сентября в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, в Высокогорском районе РТ состоялся запуск комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). В состав комплекса входит технологическая линия мощностью 1,5 тонны СПГ в час (порядка 13 тыс. тонн в год).

Еще один комплекс по сжижению природного газа открыли в Тюлячинском районе. На первом этапе его мощность составит 1,5 тонны в час, в дальнейшем его планируют довести до 6 тонн в час.

В городе Набережные Челны ввели в эксплуатацию криогенную автозаправочную станцию. Этот объект работает на сжатом газе и водороде.

Ранее ИА REGNUM передавало, все вводимые в эксплуатацию автодороги в России должны сразу иметь необходимые сервисные объекты, такие как заправки, магазины и места отдыха, сказал президент РФ Владимир Путин.

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