Берн, , 17:04 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил 15 сентября о планах завершить спортивную карьеру после Кубка Лэйвера в Лондоне на следующей неделе, сообщает Reuters.

Роджер Федерер Mike McCune

Отметим, что многие любители спорта считают выигравшего 20 турниров Большого шлема 41-летнего швейцарца лучшим теннисистом в мире.

«Как многие из вас знают, последние три года у меня были трудности в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться к полноценной соревновательной форме. Но я также здраво оцениваю свои возможности и пределы своего тела, и в последнее время все стало ясно. Мне 41 год», — написал теннисист в социальной сети.

«За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Теннис обошелся со мной более щедро, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я понимаю, что пришло время завершить мою соревновательную карьеру», — добавил он.

Ранее Федерер отказался от участия в Олимпийских играх в Токио.

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