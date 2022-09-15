Берн, 15 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. 41-летний швейцарский теннисист, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер высказался о завершении профессиональной карьеры теннисиста.

(сс) Richard Fisher Роджер Федерер

«Я люблю побеждать, но если у тебя больше нет желания соревноваться, тогда лучше остановиться. Не думаю, что мне нужен теннис. Я готов радоваться мелочам, например, когда мой сын делает что-то правильно или моя дочь возвращается из школы с хорошей оценкой. Теннис — это лишь часть моей личности. Хочу оставаться успешным и вкладывать свою энергию в бизнес, возможно, иногда я даже отдаю больше, чем должен. Но это можно делать и вне спорта. Я знаю, что профессиональная карьера не может длиться вечно, и это нормально», — цитирует Федерера издание Algemeen Dagblad.

Роджер Федерер выиграл Уимблдон восемь раз. Он является рекордсменом по количеству мужских одиночных титулов на Уимблдоне.