Москва, 15 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. На международной площадке Change.org появилась петиция с требованием к создатели и владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову удалить из мессенджера каналы и боты с личными данными русских людей, которых киевский режим считает «предателями» и «коллаборационистами».

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«Мы просим вас остановить использование Telegram в качестве инструмента для координации политического террора и массовых убийств», — сказано в петиции.

Автор обращения уточняет, что неважно, какой позиции в отношении спецоперации России на территории бывшей УССР занимает глава мессенджера — ни одна нация не заслуживает этнических чисток и массовых внесудебных казней, но именно эти цели преследует публикация личных данных, которая сопровождается призывами к расправам.

К петиции также приложен список каналов, в которых распространяются фотографии и личные данные людей, не успевших эвакуироваться из оставленных ВС РФ городов Харьковской области.