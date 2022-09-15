Ижевск, 15 сентября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Удмуртии начата доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в лесном массиве на территории Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По данным проверки, скелетированные человеческие останки были найдены между станцией Каркалай и селом Мушковай. Около них обнаружены наручные часы, нож, ружье со следами коррозии и советские монеты.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе также в Увинском районе человеческие останки были обнаружены между селом Каркалай и деревней Пачегурт. При высадке саженцев елей в лесу нашли череп и фрагменты костей человека, а также части одежды.

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