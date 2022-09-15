Новокузнецк, Кемеровская область, 15 сентября 2022, 17:02 — REGNUM Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке должна стать одной из ключевых площадок для проведения Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
«Необходимо не только ускорить темп работ и в кратчайшие сроки завершить ремонт, но и провести несколько пробных соревнований», — сказал он.
Отметим, что сейчас на объекте трудятся 340 человек и 11 единиц техники. Все работы ведутся параллельно.
Арена Кузнецких металлургов имени Олега Короленко в Новокузнецке станет первым в регионе спортивным объектом, соответствующим всем требованиям КХЛ. Здесь планирует проводить свои тренировки и домашние матчи хоккейная команда «Металлург».