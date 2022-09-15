Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:57 — REGNUM Один из пожаривших на Вечном огне в Каменске-Уральском Свердловской области картошку подростков признал вину и принёс землякам извинения. Об этом пишут СМИ.

Вечный огонь © ИА REGNUM

Скриншот его записи в социальной сети приводит телеграм-канал Ural Mash. Подросток заявляет, что понял и признал — сделал «невероятно плохой поступок».

«Ну мы молодое поколение придурков, простите нас, пожалуйста», — написал гражданин. И добавил, что на такой проступок они пошли не со зла.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо подросток пожарили картошку на Вечном огне и запечатлели процесс на видео. Их личности установили. Причастными к такому деянию оказались граждане в возрасте от 11 до 16 лет.