Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Инструменты «мягкой силы» и политики США определяют своей целью разрушение отношений стран Туркестанского региона с Россией. Об этом заявил эксперт по безопасности из Киргизии Юрий Погиба, комментируя слова представителя USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) о необходимости «активнее содействовать отторжению [Туркестана] от России», сообщил телеграм-канал «Полит Ломбард» 15 сентября.

Россия и США Министерство обороны Российской Федерации

«Это при том, что Россия является основополагающим вектором в экономическом развитии Киргизии и других стран Туркестана, их безопасности», — отмечает он.

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По словам аналитика, Киргизии стоило бы уделить больше внимания углублению интеграционных процессов в рамках участия в Евразийском экономическом союзе и Шанхайской организации сотрудничества, а также взаимодействию со странами БРИКС.

«Срок однополярного мира пришел к концу. Идет переход к многополярности. К сожалению, внешние политические вопросы «гегемонизма» приводят к тому, что такие страны региона, как Киргизия, оказываются заложниками «большой игры», — подчеркнул он.

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Также Юрий Погиба акцентировал внимание на том, что в мире существуют около 50 точек возможного возникновения вооружённых конфликтов, из которых 80% связаны с борьбой за ресурсы.

«Мы стоим накануне глобальных перемен. Идет нарастание противоречий США, которые претендуют на безусловную гегемонию, с остальными странами. Особенно сильно это проявляется в Центральной Азии», — подытожил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, во время выступления в американском Конгрессе заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Каурзаявила, что «критически важно разделить экономики стран Центральной Азии с экономикой России — это должно стать главной целью США».

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