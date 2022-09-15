Вашингтон, 15 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис отправил два самолета с мигрантами из Техаса на богатый массачусетский остров Мартас-Винъярд, пытаясь заставить мэров-демократов и президента США Джо Байдена разбираться с последствиями миграционного кризиса, сообщает 15 сентября Reuters.

Ggia Мигранты

При этом ДеСантис пошел по стопам своего коллеги, губернатора Техаса Грегга Эбботта, который уже отправлял автобусы с мигрантами в Вашингтон и Нью-Йорк.

Отметим, что остров Мартас-Винъярд является одним из любимых мест для отдыха среди богатых демократов. Республиканцы выбрали данное место в качестве нового пристанища для нелегалов в надежде разозлить демократов и подвести их к тому, чтобы они перестали поощрять незаконную иммиграцию.

Как сообщло ИА REGNUM, сенатор от Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», который предусматривает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.