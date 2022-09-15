Нур-Султан, , 16:55 — REGNUM Слухи о намерении властей Казахстана выйти из ОДКБ — ложь, говорится в опубликованном 15 сентября заявлении МИД республики.

Подразделения КМС ОДКБ охраняют объекты в Казахстане Mil.ru

«Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности», — сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

В ведомстве напомнили, что республика одной из первых вступила в ОДКБ. К тому же участие в этой организации «полностью отвечает национальным интересам» Казахстана.

Напомним, договор о коллективной безопасности был подписан Россией, Казахстаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном в мае 1992 года, что положило начало созданию ОДКБ.

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