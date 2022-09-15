Астана, 15 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Слухи о намерении властей Казахстана выйти из ОДКБ — ложь, говорится в опубликованном 15 сентября заявлении МИД республики.

Mil.ru Подразделения КМС ОДКБ охраняют объекты в Казахстане

«Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности», — сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

В ведомстве напомнили, что республика одной из первых вступила в ОДКБ. К тому же участие в этой организации «полностью отвечает национальным интересам» Казахстана.

Напомним, Договор о коллективной безопасности был подписан Россией, Казахстаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном в мае 1992 года, что положило начало созданию ОДКБ.