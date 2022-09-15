Черкесск, 15 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начался отлов бродячих собак с целью стерилизации. Старт санитарным мероприятиям был дан в городе Черкесске — в районах, где особенно много беспризорных животных, сообщили 15 сентября в пресс-службе мэрии.

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Всех выловленных собак отправят приют в городе Кисловодске, где им будут проведены процедуры стерилизации и вакцинации, после этого животных вернут на место отлова.

«В Черкесске, на участках, по которым было наибольшее количество обращений, с раннего утра ведётся отлов бродячих собак. Все они будут размещены в приюте временного содержания в Кисловодске для проведения необходимых процедур по вакцинации и стерилизации», — говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на стерилизацию были отправлены 300 отловленных в республиканском центре собак. Договор с приютом в Кисловодске заключила мэрия Черкесска. С начала 2022 года уже произвели отлов 135 собак.