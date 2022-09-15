15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что часть Евросоюза хотела бы прекратить поддерживать киевский режим.

Оксана Переможенко, , 17:03 — REGNUM Часть Евросоюза хотела бы прекратить поддерживать киевский режим. Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметил, что Европейский союз «хорошо оснастил» киевский режим и сейчас у части ЕС «есть искушение» отказаться помогать Киеву, и они хотели бы прекратить конфликт.

Боррель также призвал «сохранять усилия» и «не давать слабину».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что чем дальше, тем больше будет тех, кто не захочет помогать киевскому режиму.

«Чем ближе зима, тем больше таких желающих», — отреагировал Yury Fedorovich.

«Но мы не скажем, кто именно, чтобы их не начали [травить]. Ведь мы против любого проявления агрессии…» — с сарказмом прокомментировала Ekaterina N.

«Неужели? Непорядок. Где единство?» — не понимает Natalia S.

«Эти желающие по весне быстро растают…» — пишет Андрей К.

«Почти весь ЕС это хочет сделать, только страшиться хозяина своего заокеанского. В случае любой жесткой конфронтации с Россией ЕС перестанет существовать. В реальные военные действия вступать здравый человек, руководитель государства не захочет», — отметил один из участников обсуждения.

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«В Венгрии уже коррупцию нашли», — напомнила Woman.

«Какое гнусное коварство! Кто-то не желает под музыку помирать?» — иронизирует Елена.

«На фильтрацию коллаборационистов! Распоясались. Пояса затягивать нужно, а не наоборот», — смеется Мari I.

«Про Орбана во множественном числе?!» — с сарказмом спросил Vladimir V.

«Орбан об этом вслух говорит просто. На самом деле, там никто не горит желанием помогать им, но хозяева велели — значит, надо делать», — ответил ему еще один участник обсуждения.

«И они все агенты вы сами знаете кого», — шутит Danil K., видимо, указывая на Кремль.

«Они ещё лет десять будут думать, прекращать или нет помощь нацистам», — считает Ediv.

«Наверное, та часть их общества, которая поняла, что дров на всех не хватит», — смеется Дмитрий.

«Примерно все, кроме Польши и [киевского режима]», — отметила Алиса.

«Чем ниже температура, тем больше желающих погреться», — подытожил Monah.