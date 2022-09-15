Рязань, 15 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Постановление о начале отопительного сезона подписала глава администрации Рязани Елена Сорокина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

ИА REGNUM Батарея

С 16 сентября начнётся процесс заполнения централизованной системы теплоснабжения от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, а также муниципальных и ведомственных котельных.

«С начала недели от жителей города поступали обращения, что в помещениях соцферы стало прохладно. С руководителями профильных подразделений приняли решение о начале отопительного сезона в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта с 16 сентября», — пояснила глава города.

В жилой фонд и на иные объекты теплоноситель начнёт поступать с 19 сентября.