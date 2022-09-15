Москва, , 16:47 — REGNUM Законопроект, направленный на регулирование порядка пенсионного обеспечения прокуроров и сотрудников Следственного комитета России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект о пенсионном обеспечении прокуроров и следователей предусматривает создание механизма оперативной реализации принимаемых президентом России решений об увеличении их пенсий, связанных в том числе с изменениями экономической ситуации, отмечают авторы.

Предлагается установить полномочие правительства по принятию решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.

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