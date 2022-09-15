Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Водитель иномарки въехал в стену ТРЦ «Заневский каскад» в Красногвардейском районе Петербурга и задел двух пешеходов, сообщили 15 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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ДТП произошло в 14:00 мск. 62-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом у дома 67 по Заневскому проспекту, совершил наезд на двух женщин-пешеходов, 1974 и 1979 годов рождения, после чего въехал в здание ТРК «Заневский каскад», повредив при этом витрину.

«Предположительно водителю стало плохо за рулем. В результате ДТП женщины в состоянии средней тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.