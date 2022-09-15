Хельсинки, , 16:45 — REGNUM Если у гражданина России в Финляндии есть собственность — это не надо больше рассматривать как «положительный фактор» при выдаче визы, заявил 15 сентября финский президент Саули Ниинистё, пишет Helsingin Sanomat.

Саули Ниинистё Официальное интернет-представительство президента России

«До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы, — сказал Ниинистё. — По-моему, в этом нет необходимости».

Однако всё же имеет значение, когда была куплена собственность, пояснил глава республики: не должно влиять только приобретение «после определённой даты», чтобы не допустить «раздела имущества или иных сделок с недвижимостью», на которые, по его мнению, пустятся граждане России для получения визы.

Ниинистё также добавил, что последовать примеру Польши и Прибалтики Финляндия не может, признав недействительными шенгенские визы российских граждан. В стране примерно сто тысяч виз российских граждан считаются законно действующими.

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