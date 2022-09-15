Москва, 15 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Законопроект об отмене нормы, которая была принята в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией для оказания помощи третьим странам, испытывающим острый дефицит сырья для производства антисептиков, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По действующему законодательству не подлежат лицензированию международные автомобильные перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, осуществляемых иностранными перевозчиками, если пункт отправления находится на территории России, а пункт назначения — за пределами таможенной территории ЕАЭС.

В правительстве пояснили, что сейчас реализация указанной нормы создает неравные условия для перевозчиков из государств — членов ЕАЭС, а также для российских организаций — перевозчиков по отношению к перевозчикам из государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Для гармонизации требований законопроектом предлагается признать это положение закона утратившим силу.